Организация Кубка мира по шахматам в Баку была на высоком уровне. Люди здесь очень обходительные. Я всем доволен.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам победитель Кубка мира по шахматам в Баку норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

"Мне кажется, каждый раз, когда кто-то выигрывает турнир, он испытывает настоящее счастье. Думаю, в моей игре не было ничего особенного, но она была достаточно последовательной. На турнире случился один неудачный момент, но в целом постоянство - ключ к победе на подобных турнирах. Уверен, именно поэтому на этот раз у меня получилось лучше всего", - отметил он.

По словам Магнуса Карлсена, его цель выиграть этот турнир была вполне конкретной.

"Что касается будущего, мне нравится то, чем я занимаюсь. Это и есть моя главная мотивация", - добавил он.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской.

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций. Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслировались на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам среди мужчин в Баку завершился 24 августа, его выиграл Магнус Карлсен (Норвегия), второе место занял Рамешбабу Прагнанандха (Индия), третье - Фабиано Каруана (США). Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов занял четвёртое место.

Кубок мира по шахматам проходил в Marriott Boulevard в Баку.