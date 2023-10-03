"Вугар Гашимов" начал победную серию в еврокубке

"Вугар Гашимов" начал победную серию в Кубке европейских клубов по шахматам, проходящем в Дуррасе (Албания).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором туре азербайджанский клуб переиграл "Гамбит" из Северной Македонии со счетом 5,5:0,5. Побед на своих досках добились Ахмед Ахмедзаде, Реад Самедов, Абдулла Гадимбейли и Ульви Садыхов.

После двух туров у "Вугара Гашимова" стопроцентный результат - 2 очка из двух.