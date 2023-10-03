https://news.day.az/sport/1603269.html "Вугар Гашимов" начал победную серию в еврокубке
"Вугар Гашимов" начал победную серию в еврокубке
"Вугар Гашимов" начал победную серию в Кубке европейских клубов по шахматам, проходящем в Дуррасе (Албания).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором туре азербайджанский клуб переиграл "Гамбит" из Северной Македонии со счетом 5,5:0,5. Побед на своих досках добились Ахмед Ахмедзаде, Реад Самедов, Абдулла Гадимбейли и Ульви Садыхов.
После двух туров у "Вугара Гашимова" стопроцентный результат - 2 очка из двух.
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