На Кубке мира в Баку я представлю новый элемент, который еще никто не выполнял.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказал член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте, гимнаст Гусейн Аббасов.

"Кубок мира в Баку - это первые мои соревнования во взрослой возрастной категории. Настрой хороший, боевой. Представлю новый элемент в нашей дисциплине, который на соревнованиях еще никто не выполнял - это двойное сальто с пятью оборотами", - отметил гимнаст.

На соревнованиях Гусейн Аббасов будет выступать как в индивидуальной программе, так и в программе синхронных прыжков в паре с Ниджатом Мирзаевым.

"Признаюсь, не могу выделить, в какой из программ труднее, а в какой легче выступать. В индивидуальной программе комбинация элементов сложнее, и ты думаешь, как ее выполнить без ошибок. В синхронных прыжках же думаешь не только о себе, но и о партнере, ведь мы должны прыгать на одной высоте", - сказал Аббасов.

Отметим, что Кубок мира FIG по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) пройдет в Национальной арене гимнастики 23-25 февраля. В соревнованиях примут участие представители 32 стран.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представит Сельджан Махсудова, в соревнованиях среди мужчин выступят Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представят Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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