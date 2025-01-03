Необычная серия игрока "Арсенала"

Игрок "Арсенала" Габриэль Жезус установил необычную серию.

İdman.biz сообщает, что команда 27-летнего нападающего не проигрывала в матчах Премьер-лиги, в которых он забивал гол.

Эта серия бразильского форварда началась в "Манчестер Сити" и продолжается в нынешнем столичном клубе. На данный момент он провел 62 таких матча. Команда Жезуса не потерпела поражения в этих встречах.

Отметим, что Габриэль носил форму "горожан" в сезоне 2017-22, а с 2022 года выступает за "канониров".