https://news.day.az/sport/1720346.html Необычная серия игрока "Арсенала" Игрок "Арсенала" Габриэль Жезус установил необычную серию. İdman.biz сообщает, что команда 27-летнего нападающего не проигрывала в матчах Премьер-лиги, в которых он забивал гол. Эта серия бразильского форварда началась в "Манчестер Сити" и продолжается в нынешнем столичном клубе. На данный момент он провел 62 таких матча.
Необычная серия игрока "Арсенала"
Игрок "Арсенала" Габриэль Жезус установил необычную серию.
İdman.biz сообщает, что команда 27-летнего нападающего не проигрывала в матчах Премьер-лиги, в которых он забивал гол.
Эта серия бразильского форварда началась в "Манчестер Сити" и продолжается в нынешнем столичном клубе. На данный момент он провел 62 таких матча. Команда Жезуса не потерпела поражения в этих встречах.
Отметим, что Габриэль носил форму "горожан" в сезоне 2017-22, а с 2022 года выступает за "канониров".
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