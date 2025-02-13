https://news.day.az/sport/1730005.html Азербайджанский гроссмейстер снялся с чемпионата Азербайджана - причина Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов из-за возникших проблем со здоровьем не сможет продолжить борьбу на чемпионате страны. Как сообщили Day.Az в Федерации шахмат Азербайджана, гроссмейстер официально обратился к главному арбитру чемпионата Лютфияру Рустамову и Организационному комитету, уведомив их о своем решении.
Азербайджанский гроссмейстер снялся с чемпионата Азербайджана - причина
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов из-за возникших проблем со здоровьем не сможет продолжить борьбу на чемпионате страны.
Как сообщили Day.Az в Федерации шахмат Азербайджана, гроссмейстер официально обратился к главному арбитру чемпионата Лютфияру Рустамову и Организационному комитету, уведомив их о своем решении.
Раджабов сказал, что не сможет принять участие в матчах за третье место и попросил учесть это как уважительную причину.
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