Азербайджанский гроссмейстер снялся с чемпионата Азербайджана

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов из-за возникших проблем со здоровьем не сможет продолжить борьбу на чемпионате страны.

Как сообщили Day.Az в Федерации шахмат Азербайджана, гроссмейстер официально обратился к главному арбитру чемпионата Лютфияру Рустамову и Организационному комитету, уведомив их о своем решении.

Раджабов сказал, что не сможет принять участие в матчах за третье место и попросил учесть это как уважительную причину.