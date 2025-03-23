Эльмар Гасымов упустил шанс выиграть "Большой шлем"

В Тбилиси продолжается турнир из серии "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первые два дня соревнований азербайджанские спортсмены не смогли завоевать медали.

Сегодня в столице Грузии станут известны победители в трех весовых категориях среди мужчин (90 кг, 100 кг и +100 кг) и двух категориях среди женщин (78 кг и +78 кг).

Из азербайджанских дзюдоистов только Эльмар Гасымов боролся за победу.

100 кг

Эльмар Гасымов проиграл в первом поединке Имеде Гоголадзе (Грузия).