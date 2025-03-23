https://news.day.az/sport/1739321.html Эльмар Гасымов упустил шанс выиграть "Большой шлем" В Тбилиси продолжается турнир из серии "Большого шлема" по дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первые два дня соревнований азербайджанские спортсмены не смогли завоевать медали.
Эльмар Гасымов упустил шанс выиграть "Большой шлем"
В Тбилиси продолжается турнир из серии "Большого шлема" по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первые два дня соревнований азербайджанские спортсмены не смогли завоевать медали.
Сегодня в столице Грузии станут известны победители в трех весовых категориях среди мужчин (90 кг, 100 кг и +100 кг) и двух категориях среди женщин (78 кг и +78 кг).
Из азербайджанских дзюдоистов только Эльмар Гасымов боролся за победу.
100 кг
Эльмар Гасымов проиграл в первом поединке Имеде Гоголадзе (Грузия).
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