Легендарная грузинская шахматистка восхищена супертурниром в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

В Шамкире проходит пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Почетная гостья турнира, легендарная грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная олимпийская чемпионка Нона Гаприндашвили поделилась впечатлениями о Shamkir Chess 2018.

"Впервые приезжаю в Шамкир. После церемонии открытия должна была вернутся в Грузию, но решила побыть здесь еще несколько дней. Состав турнира очень силен! Приезд сюда Магнуса Карлсена, Шахрияра Мамедъярова, Сергея Карякина и многих других известных шахматистов стал для Шамкира настоящим праздником. Хочу особо отметить факт того, что соревнование посвящено Вугару Гашимову, который ушел от нас молодым. Очень сложно принять то, что его с нами нет. Поэтому проведение таких соревнований очень важно. Мемориал проводится уже в пятый раз, а значит, у него уже есть своя история", - отметила Нона Гаприндашвили.

Гость из Грузии высоко оценила выступление азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова на турнире претендентов в Берлине: "Шахрияр последние два года показывает невероятную игру. Он был близок к тому, чтобы отпраздновать победу в Берлине. Но единственное поражение перечеркнуло все шансы. Вместе с тем, я высоко оцениваю потенциал Мамедъярова, который достоин того, чтобы стать чемпионом мира. Но, в первую очередь, необходимо получить право сыграть в матче за мировую корону. В целом, шахматы в Азербайджане здорово развиваются. Мамедъяров, Раджабов, Мамедов одни из сильнейших гроссмейстеров в Европе. В прошлом году сборная Азербайджана в третий раз выиграла командный чемпионат Европы - такого результата может добиться далеко не каждый коллектив", - сказала Нона Гаприндашвили, подчеркнув высокий уровень организации турнира и шахматные традиции Азербайджана.

"В Азербайджане сильны шахматные традиции, равно как и организации больших международных соревнований. До сих пор не забыто прекрасное проведение Всемирной Шахматной Олимпиады в Баку. У вас особое отношение к организации шахматных турниров, и Мемориал Вугара Гашимова в Шамкире очередное тому подтверждение. Состав участников очень мощный! Когда я зашла в зал на партии первого тура, то сразу же вспомнила прошлые годы. Поверьте, что каждый шахматист мечтает сыграть в Shamkir Chess. Когда я увидела этот состав, мне сразу вспомнились годы, когда я сама сидела за доской. В какой-то момент мне даже самой захотелось сыграть в Шамкире и побороться здесь за победу", - отметила Нона Гаприндашвили.

Легендарная шахматистка также оценила шансы участников матча за мировую корону, который пройдет в ноябре в Лондоне. Действующий обладатель титула Магнус Карлсен встретится с Фабиано Каруаной.

"Оба гроссмейстера очень сильны, но я отдаю предпочтение Магнусу, уровень игры которого повыше. Это молодой парень на протяжении стольких лет успешно защищает свой титул и обладает потенциалом для того, чтобы делать это и дальше. Карлсен - профессиональный спортсмен. Мне нравится то, как он играет, и думает только о шахматах", - сказала Нона Гаприндашвили.

В Shamkir Chess 2018 принимают участие десять сильнейших гроссмейстеров - обладатель мировой короны, двукратный победитель Shamkir Сhess Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер), Аниш Гири (Нидерланды, 2777, 10-й номер), Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745), Радослав Войташек (Польша, 2744). Азербайджан представлен двукратным победителем Shamkir Chess, трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704). Турнир организован при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

Shamkir Chess 2018, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля. Посредством официального сайта турнира www.shamkirchess.com все партии турнира и пресс-конференции будут транслироваться в прямом эфире.

Победителем Shamkir Chess в 2014 и 2015 годах становился чемпион мира Магнус Карслен (Норвегия), в 2016 и 2017 годах - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан).

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