Магнус Карлсен стал топ-бомбардиром футбольного чемпионата в Шамкире - ФОТО

В Шамкире проходит пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках Shamkir Chess 2018 в Олимпийском комплексе Шамкира прошел футбольный турнир с участием четырех команд, созданных из участников и организаторов.

В финальном матче команда азербайджанских шахматистов встретилась со сборной Мировых звезд, куда вошли иностранные гроссмейстеры. Игра, запомнившаяся многими яркими моментами, завершилась со счетом 2:1 в пользу Мировых звезд. Примечательно, что в ее составе все голы провел чемпиона мира Магнус Карлсен. Норвежец, забивший 6 голов в турнире, стал его лучшим бомбардиром.

В Shamkir Chess 2018 принимают участие десять сильнейших гроссмейстеров - обладатель мировой короны Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер), Аниш Гири (Нидерланды, 2777, 10-й номер), Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745), Радослав Войташек (Польша, 2744). Азербайджан представлен трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704). Турнир организован при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

Shamkir Chess 2018, состоящий из девяти туров, проходит с 18 по 28 апреля. Посредством официального сайта турнира www.shamkirchess.com все партии турнира и пресс-конференции транслируются в прямом эфире.

Победителем Shamkir Chess в 2014 и 2015 годах становился чемпион мира Магнус Карлсен, в 2016 и 2017 годах - Шахрияр Мамедъяров.

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