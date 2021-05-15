Гибралтар – территория без ковида

Гуляя по Гибралтару, попадаешь в другой мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в этой британской колонии больше не нужно носить маску, и дышится здесь намного свободней. У местных жителей теперь иммунитет к ковиду. Прививку сделали и более 10 тысяч приграничных рабочих.

- Я целый год не была в баре, - делится одна из них. - Приехать работать в Гибралтар стало для меня невероятной удачей.

- С прививкой чувствуешь себя немного спокойнее. Когда попадаешь сюда и снимаешь маску - это просто счастье.

Из Гибралтара передаёт корреспондент Euronews Хуан Карлос де Сантос:

- Здесь, в Гибралтаре, не вакцинированы лишь те, кто этого не захотел. По данным местных властей, все, кто живут здесь постоянно, а также большинство зарегистрированных приграничных рабочих уже сделали прививку. В центрах вакцинации даже позволили себе устроить несколько выходных. Они ждут поступления новых доз, чтобы сделать прививки вновь прибывающим.

- За последние пять недель в Гибралтаре не было ни одного случая заболевания среди мясных жителей, -отмечает Джозеф Джон Гарсия, заместитель Главного министра Гибралтара. - Сейчас в больницах больше нет пациентов с ковидом и никого в реанимации.

Отмечено всего три отдельных случая среди приезжих В ресторанах сняты ограничения на число посетителей, в общественных местах больше не требуется носить маску. Это уже привело к повышению покупательского спроса:

- Дела идут немного лучше, но, в основном, за счёт местных. Очень нужны туристы, самолёты, суда с туристами".

Испания сняла ограничения на передвижение между провинциями, и разрешила въезд туристам.

- Если сравнивать с Бельгией, то здесь сейчас настоящий рай, - говорит бельгийский турист. - Мы словно перенеслись в март прошлого года, когда не началось ещё время ковида.

Со следующей недели будет восстановлено несколько рейсов из Великобритании. В Гибралтаре резко выросло бронирование гостиничных номеров. Это подтверждает Марк Скворк, директор гостиницы:

- Начиная с конца следующей недели очень много номеров уже забронировано. Так что, полагаю, летом всё будет заполнено.

Местные жители личным примером подтверждают эффективность вакцинации в борьбе с пандемией.