Российские туристы получили настораживающую новость о конце летнего сезона

Неприятную новость получили туристы, планирующие отдых на сентябрь-октябрь: в этом году так называемый бархатный сезон на российских курортах будет существенно короче - на целых две недели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление российского метеоролога и директора "Гидрометцентра России" Романа Вильфанда, передает Day.Az.

Как отметил метеоролог, курортный летний сезон 2021 года закончится на этот раз раньше прошлогоднего. В 2020 году хорошо успели прогреться поверхностные слои морской воды, которые находятся в непосредственном взаимодействии с атмосферой - именно они отдавали тепло воздуху до 20 октября, тогда как температура в Москве в это время составляла в среднем +4°C.

Однако в этом году ситуация складывается иначе: частые и обильные осадки, вызванные циклонами, не дали Черному морю на юге России прогреться как следует. Поэтому 2021 год будет традиционным в этом смысле, и бархатный сезон продлится максимум до начала октября. По словам метеоролога, сейчас температура воды на российских курортах прогрелась в среднем до +24°C. Для сравнения в Турции вода составляет уже +28°C, сейчас там жара и туристы устроили круглосуточное лежбище (подробности тут), а в Египте и вовсе температура воды достигла +30°C (подробности здесь).

Кстати, перемены климата и активная антропогенная деятельность приведут к тому, что средние температуры в Средиземноморье в районе Анталии вырастут на 5 градусов, и в итоге в Анталии летом будет как в Каире. Подробности читайте в материале "Анталия превратится в раскалённую сковороду - турецкий профессор".