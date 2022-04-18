В Анталье перевернулся автобус с туристами

Очередное ДТП с иностранными отдыхающими произошло в курортной Анталье: по дороге из аэропорта в отели у туристического микроавтобуса взорвалась шина, в результате чего автобус врезался в барьеры и упал в кювет. Пострадали немецкие туристы, в основном женщины и дети, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Авария произошла около 16:30 на автодороге Д-400 в районе Кызылота Манавгатского района. Туристический автобус направлялся из анталийского аэропорта в популярный город-курорт Аланию, когда на полной скорости у него лопнула шина. Это стало причиной нарушения курсовой устойчивости и заноса автомобиля в сторону стальных барьеров. Момент аварии видел водитель, который следовал за туристическим автобусом и он подтвердил факт проблемы с колесом.

На место происшествия были направлены пожарные, многочисленные машины скорой помощи, жандармерия и дорожные бригады. В результате аварии пострадали 12 немецких туристов и водитель. Одного немца, застрявшего в машине, доставали пожарные. Раненых доставили в больницы Манавгата. Причины лопнувшей шины установят эксперты. Ведется расследование.

Справка: шины могут взрываться по разным причинам. Большинство из них - это ненадлежащее содержание транспортного средства. Практически все негативные факторы, кроме прокола, можно исключить самостоятельно. Достаточно следить за состоянием колес и правильно подбирать резину для условий эксплуатации.