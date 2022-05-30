Новая страница азербайджанского туризма

С недавних пор посёлок Балаханы стал одним из ведущих туристических маршрутов Азербайджана. Полностью преобразившись, он стал задавать тон в туристической сфере, начиная конкурировать за внимание туристов. Обладающий интереснейшей историей, связанной со многим, что называется "впервые", Балаханы и в этот раз подтвердили своё право принять новаторские предложения.

Впервые в Азербайджане по его улицам теперь можно передвигаться на изрейдерах (квадроскутерах), обладающих проходимостью внедорожника. А значит, ему подвластны любые сложные пересечения на местности. Напоминающий четырёхколёсный сигвей, но обладающий большей устойчивостью и маневренностью. Управление передними колёсами обеспечивается рулевой стойкой. На ней же расположена рукоятка газа и независимые тормоза на передние и задние колёса. Одной максимальной зарядки хватит на 50 км пути. Ничто не сравниться с тем, какие эмоции захлёстывают, когда мягкий ход под шуршание шин по брусчатке, создаёт полное ощущение стремительности движения.

Глава Ассоциации турагентств Азербайджанской Республики Руфат Гаджиев, представляя новшество, рассказал: "Компании Sakuraz и EZONE обратились к нам с идеей продемонстрировать туристический потенциал Балаханов в мобильном формате. Теперь по его улицам можно путешествовать на квадроскутерах, что станет привлекательным не только для внутреннего туристического рынка, но и для зарубежного. Сегодня здесь собрались представители большинства туристических компаний Азербайджана, которые первыми опробуют этот новый вид транспорта. Этот вид транспорта для туристов является новшеством не только в Азербайджане, но и в мире. Они только стали поступать на рынок и сразу же привлекли огромное внимание. Потому мы решили сразу же включить этот вид скутеров на наших маршрутах ввиду их несомненных преимуществ. Они безопасны и являются экологически чистым транспортом. На ближайшее будущее мы готовим подобный тур на Янардаге. Позже на квадроскутерах можно будет передвигаться по территории Гобустана к грязевым вулканам. Мы очень надеемся и верим, что уже в скором времени тур на квадроскутерах будет запущен и в Шуше. Что будет весьма символично. Ведь передвигаясь на них, также можно показать всю красоту этого края".

Современное преображение Балаханов было по достоинству оценено не только его жителями, но и бакинцами. Каждый считал своим долгом непременно побывать здесь и сделать массу фотографий на всех мыслимых локациях. Можно сказать, он дал старт амбицмозному проекту возрождения бакинских городских посёлков и придания им туристического статуса. В сотрудничестве с ООО "Бакинская служба благоустройства" (Bakı Abadlıq Xidməti) и другими учреждениями, компания Sakuraz занимается развитием городского туризма и уже реализовала несколько интересных проектов в этой сфере.

Директор по маркетингу компании Sakuraz Ахмедия Джаббаров так прокомментировал технические нововведения: "Наша компания занимается развитием туристической сферы в Азербайджане, и мы намерены привнести в неё именно те "продукты", которые до настоящего времени в её "линейке" не предлагались. Например, групповой туризм на квадроскутерах. Отмечу, что мы - пионеры в этом направлении на местном рынке. Надо отметить, что эти средства передвижения совершенно не загрязняют окружающую среду, а внимание к экологии - мировой тренд. И происходит постепенный переход к экологически чистым транспортным средствам. Таким образом, запуская на маршруты квадроскутеры, мы свели к нулю любые негативные воздействия на местную экологию. Ко всему прочему, квадроскутеры способны доставить незабываемые эмоциональные ощущения. Например, для молодого поколения упоминание адреналина связывается лишь с меткартингом. И мы решили исправить такое узкое восприятие. А потому мы планируем запустить рафтинг и полёты на воздушных шарах. В Азербайджане есть множество красивых мест. Мы ничем не уступаем зарубежным туристическим странам, куда приезжают миллионы людей лишь за возможность неторопливо проплыть над землёй в корзине воздушного шара. Наша первичная цель, чтобы каждый приезжающий в Азербайджан покидал его исключительно с положительными эмоциями. Для нас это важно! Мы очень рады, что являемся частью такого event - продвижения и развития туризма. Потому что, как показывают исследования, туристический сектор нуждается в новшествах".

Жители посёлка новшества принимают положительно. Ведь благоустроенным Балаханы стал относительно недавно, а включение его в число туристических достопримечательностей открыло для них больше возможностей.

Салман Расулов, директор компании EZONE, так прокомментировал появление на улицах посёлка непривычного пока вида транспорта: "Нашей основной целью является создание туристических туров на изрейдерах. Почему выбраны Балаханы? Потому что этот посёлок - историческое место в окрестностях Баку. Изрейдеры оптимальны для туристов, так как работают на электричестве. Ко всему прочему, обучиться водить изрейдер можно за считанные минуты. Сейчас наш парк изрейдеров насчитывает 15 машин, но в скором времени он пополнится. Мы верим, что наш новый "продукт" станет одним из самых востребованных у туристов".

К управлению изрейдами (квадроскутерами) допускаются люди от 18+. Мы стараемся максимально соблюдать безопасность для людей. Учитывая, что дети могут представить себя героями кинокомиксов и тогда не избежать травм. Потому, для ребят весом до 35 кг предназначены специальные сидения и под контролем родителей, они могут участвовать в турах. Группы отправляются на маршрут в сопровождении гидов, останавливающихся на "точках", где предоставляют всю информацию об истории этих мест.

Статистика показывает, что у туристов, выбирающих Азербайджан, есть три основных "точки", посещение которых гарантируется через туристические агентства: Атешгах, Янардаг и Гобустан. И во всех них квардроскутеры станут неотъемлемой частью.

Если Балаханы - это "классическая" прогулка на квадроскутере, то путешествие в природный заповедник Вулкан заинтересует тех, для кого вкус адреналина пьянит кровь. Долина Кырмаки на Янардаге заинтересует ландшафтом, где поездка на квадроскутерах превращается в незабываемое приключение, словно по поверхности другой планеты.

Следующим шагом запланированы туристические маршруты по Гобустану - одному из самых древних поселений человека. Уникальный природный заповедник и его местность напрямую ассоциируются с возможностями квадроскутеров, в первую очередь которые предназначены для off road.

Как отметили в Sakuraz и EZONE, основной акцент делается на мобильность. Чтобы не было привязки к одной точке, они стараются избежать жёсткой локальности. В Азербайджане разнообразие туристических мест на любой вкус, и весь этот потенциал надо не только выявлять, но и грамотно показать. Ведь знакомиться с новыми местами, узнавать другие страны человечеству присуще. Туристическое любопытство к природной красоте и культурной роскоши Азербайджана не ослабевает, а расширение предлагаемых возможностей увеличивает потенциал отечественного рынка туризма.