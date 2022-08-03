Туристов начинают штрафовать на популярном курорте

Штраф в размере от 25 до 500 евро придётся уплатить туристу, разгуливающему в купальнике или без рубашки по итальянскому курорту Сорренто. В силу вступило постановление, подписанное прошлом месяце мэром Сорренто Массимо Копполой. Согласно ему, туристы в купальниках или без верхней одежды в общественных местах курорта будут безжалостно штрафоваться, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Сумма очевидно зависит от степени обнажённости туриста. А также от того, является ли такое поведение рецидивом. "Больше никаких туристов с неприличным поведением. Вот почему я подписал постановление, которое запрещает людям ходить с обнаженной грудью, а также в купальных костюмах", - прокомментировал мэр.

По его словам, огромное количество невоспитанных туристов в этом курортном городке на побережье Неополитанского залива причиняет "беспокойство и дискомфорт" местным жителям. Неудивительно - живёт в Сорренто около 16 тыс. местного населения, а "наезжают" в сезон существенно больше. "Мы мы хотим защитить и улучшить качество жизни местных жителей и общественную обстановку в общественных местах", - добавил мэр.