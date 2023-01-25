Туристов в Таиланде призвали быть осторожными при посещении одного места

Остерегайтесь тигра - предупредили туристов, собравшихся познакомиться с достопримечательностями Таиланда на западе страны в провинции Канчанабури. Новая опасность - большая кошка, вышедшая за пределы заповедника и замеченная в местах, которые активно посещают туристы, вынудила власти Таиланда опубликовать специальный призыв к местным жителям и туристам, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Согласно тайским СМИ, речь идёт о таких популярных достопримечательностях как плотина Шринагаринд и знаменитый водопад Эраван. Именно в этом районе несколько камер видеонаблюдения зафиксировали, как большая дикая кошка прогуливается вокруг платины около двух часов ночи.

Эксперты предполагают, что тигр вышел из заповедника дикой природы Салак Пхра. Офицеры службы безопасности заповедника, первыми увидевшие тигра, заявили, что большая кошка перемещалась в том числе и по плотине. Они призвали общественность и туристов не ходить в лес рядом с этим районом. Также с призывом быть осторожными к туристам обратился и мэр района Эраван Киттисит Туммас.