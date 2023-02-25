Летящие с курорта туристы попали под разгерметизацию, натерпевшись ужаса

ЧП произошло на борту лайнера авиакомпании "Россия", на котором туристы возвращались из Сочи в Красноярска. Почти на подлёте к Красноярску у "Боинга" произошла разгерметизация салона. Рейс запросил экстренную посадку в Красноярске и благополучно сел. Однако как сообщают в соцсетях пассажиры рейса, некоторым понадобилась помощь медиков, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Подробности таковы: ЧП произошло в ночь на 24 февраля. Лайнер находился на высоте 11 тысяч метров, когда произошла разгерметизация салона. Самолёту пришлось срочно снижаться и он запросил экстренной посадке уже в городе назначения - в Красноярске. Сама посадка прошла успешно.

Однако как добавляют в соцсетях, некоторым туристам после приземления потребовалась медицинская помощь. Более того, туристы поясняют и причину такой помои. "Не у всех в салоне выпали кислородные маски, потому что борт очень старый", - пишут они. Всего медицинская помощь понадобилась пяти пассажирам.