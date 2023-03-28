Ещё один турецкий курорт, Бодрум, открыл летний сезон. И снова первыми туристами оказались не российские. На этот раз турецкий курорт "открыли" британцы: как сообщают турецкие туристические СМИ, в аэропорт Милас-Бодрум прибыл первый рейс EasyJet из Бристоля со 166 туристами на борту, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

С турецкой стороны отчитались, что в прошлом году аэропорт Милас-Бодрум принял 3 миллиона 904 тысячи пассажиров. Количество рейсов и пассажиров приблизилось к допандемийным показателям. И в этом году число туристов продолжит расти, как понадеялся генеральный менеджер управляющей компании аэропорта TAV Milas-Bodrum Иклал Каяоглу.

Что касается британцев, то ожидается, что совершившая первый рейс а/к EasyJet будет летать между Бодрумом и Бристолем три раза в неделю, во вторник, четверг и воскресенье, вплоть до 4 ноября 2023 года. Всего же британский перевозчик рассчитывает выполнить в Бодрум 694 рейса пяти городов Англии Бристоля - кроме Бристоля, туда войдут лондонские аэропорты Гатвик и Лутон, а также аэропорты Эдинбурга и Ливерпуля.