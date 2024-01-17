Рейс Баку-Нахчыван, задержанный из-за погодных условий, успешно вылетел

Пассажиры задержанного из-за непогоды рейса J2-251 авиакомпании "Azerbaijan Airlines" (AZAL) успешно вылетели из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Нахчыван, передает в среду Day.Az со ссылкой на авиакомпанию.

Отметим, что пассажиры рейса J2-253, запланированного по маршруту Баку-Нахчыван, также вылетели в пункт назначения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вылет рейса J2-251 авиакомпании "Azerbaijan Airlines", запланированного по маршруту Баку-Нахчыван, задерживается из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман) в пункте назначения.

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