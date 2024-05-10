Air India Express отменила 85 рейсов

Индийская бюджетная авиакомпания Air India Express второй день подряд вынуждена отменять несколько десятков рейсов из-за нехватки сотрудников. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацию о нарушении графика полетов распространила пресс-служба перевозчика.

"Сегодня мы выполним 283 рейса. Мы мобилизовали все ресурсы, и Air India поддержит нас, выполняя рейсы по 20 нашим маршрутам. Однако 85 наших рейсов отменены, и мы призываем наших пассажиров, забронировавших полет, до выезда в аэропорт проверить, не повлияет ли сбой на их рейс", - говорится в сообщении.

В случае задержки рейса более чем на три часа авиакомпания гарантирует полную компенсацию расходов или перенос полета на более позднюю дату без каких-либо доплат.

В среду лоукостер не смог выполнить более 70 рейсов, так как часть бортпроводников сообщила о болезни в последнюю минуту. Они пошли на это ввиду недовольства условиями труда.

По информации газеты The Indian Express, в среду авиакомпания направила извещения об увольнении некоторым возмущенным сотрудникам. Были уволены 25 старших бортпроводников за преднамеренное и согласованное уклонение от работы без уважительной причины. В уведомлении участники акции обвиняются в нанесении репутационного и финансового ущерба бренду.

Air India Express - дочернее предприятие Air India, принадлежащее конгломерату Tata Group. Эта авиакомпания обычно выполняет более 350 рейсов в день и имеет возможность увеличить их количество до 400 в случае необходимости.

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