Слишком пухлая змея срыгнула пару яиц ради побега - ВИДЕО

Змея изрыгнула несколько птичьих яиц, чтобы поместиться в узкую щель. На видео обратило внимание издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ролик был снят в американском штате Южная Каролина. Рептилия не смогла поместиться в трещину в деревянном крыльце из-за раздувшегося тела и поэтому выплюнула несколько недавно проглоченных птичьих яиц. Предположительно, на видео запечатлели представительницу рода крысиных змей.

Как правило, змеи срыгивают добычу, если чувствуют, что им угрожает опасность.

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