Слишком пухлая змея срыгнула пару яиц ради побега - ВИДЕО

27 июня 2018 15:56

Змея изрыгнула несколько птичьих яиц, чтобы поместиться в узкую щель. На видео обратило внимание издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ролик был снят в американском штате Южная Каролина. Рептилия не смогла поместиться в трещину в деревянном крыльце из-за раздувшегося тела и поэтому выплюнула несколько недавно проглоченных птичьих яиц. Предположительно, на видео запечатлели представительницу рода крысиных змей.

Как правило, змеи срыгивают добычу, если чувствуют, что им угрожает опасность.

Нажмите на видео для просмотра:
Слишком пухлая змея срыгнула пару яиц ради побега

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