Это видео набирает миллионы просмотров - ВИДЕО

Похоже, что выходцам из загробного мира, если они решат перейти дорогу с оживлённым движением, вовсе не обязательно быть внимательными и знать правила дорожного движения, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, установленной возле продуктового магазина на Филиппинах, показывают таинственную тёмную фигуру, которая движется по проезжей части и пересекает её, не обращая внимания на движущиеся машины.

Продавцы магазина, первыми посмотревшие видеоролик, признались, что теперь боятся ходить на работу, ведь за каждым углом им мерещится что-то зловещее.

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