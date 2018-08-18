Это видео набирает миллионы просмотров - ВИДЕО
18 августа 2018 13:11 306
Похоже, что выходцам из загробного мира, если они решат перейти дорогу с оживлённым движением, вовсе не обязательно быть внимательными и знать правила дорожного движения, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, установленной возле продуктового магазина на Филиппинах, показывают таинственную тёмную фигуру, которая движется по проезжей части и пересекает её, не обращая внимания на движущиеся машины.
Продавцы магазина, первыми посмотревшие видеоролик, признались, что теперь боятся ходить на работу, ведь за каждым углом им мерещится что-то зловещее.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
06:41 652
Раскрыт "секрет" мумификации
06:11 924
Самые безумные просьбы авиапассажиров
13:38
Прогноз погоды на завтра
-
17 Авг. 14:07 5 255
-
17 Авг. 14:26 3 700
-
17 Авг. 18:22 3 688
-
17 Авг. 21:39 3 651
-
17 Авг. 22:00 2 470