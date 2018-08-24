Призрак под лестницей шокировал охотника за привидениями - ВИДЕО

В Сети обсуждают загадочную запись с призраком, которая поставила в тупик даже специалистов, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.



Знаменитый британский охотник за привидениями Барри Гай был шокирован видеозаписью с атакой призрака. Довольно известный у себя в стране специалист по паранормальным явлениям, за экспертной оценкой которого обращаются центральные британские СМИ, не смог объяснить того, что удалось снять на камеру в американской Флориде.

Камера видеонаблюдения запечатлела бестелесное существо под лестницей, у нижних ступеней. Эксперт отметил, что на первый взгляд пятно кажется помехой. Но вскоре фигура на записи приобретает человеческие очертания, после чего словно бросается на камеру.

Барри Гай заявил о необходимости дополнительного исследования кадров, но увиденное его поразило. Призрак на видео застал его врасплох, но британец заявил о практически полной уверенности в подлинности записи.

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