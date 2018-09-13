Охотник за призраками посетил старый корабль и снял видео, поразившее его самого - ВИДЕО

38-летний Ксавьер Хантер из США много лет охотился за привидениями по всему земному шару. Но самые убедительные доказательства существования призраков ему удалось снять на британском военном корабле, сообщает Daily Star.

Ксавьер Хантер прибыл на корабль с камерой после того, как сразу несколько свидетелей сообщили об увиденных там призраках. И не пожалел - ему удалось запечатлеть то, что сам он считает привидением убитого пассажира судна, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Ксавьер утверждает, что за несколько минут до появления привидения он почувствовал озноб, по его спине пробежали мурашки. Кроме того, мужчина отчётливо слышал детский голос, хотя на корабле не было, да и не могло быть детей.Снятое на судне видео исследователь считает лучшим доказательством существования призраков за всю свою карьеру.

"Я в полном шоке и просто счастлив, что мне удалось поймать его на камеру. Это кадры, которые мечтает снять каждый исследователь паранормального"

Ксавьер Хантер

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

