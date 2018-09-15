Турист снял на телефон встречу с призраком смотрителя замка - ВИДЕО

15 сентября 2018 09:26

В соцсетях обсуждают леденящие кровь кадры, снятые туристом в замке Херста в Хэмпшире. По словам 33-летнего персонального тренера Тони Фергюсона, в окне здания он увидел "сияющие глаза призрака бывшего смотрителя". На кадрах можно увидеть некий силуэт, который заметив незваного гостя поспешил удалиться, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Замок 16-го века находится в "Зачарованном холме" и принадлежал американскому предпринимателю Уильяму Херсту.

"Сначала я думал, что это чья-то шутка, но позже обнаружил, что попасть в ту часть дома можно только через невероятно узкий тоннель, недоступный для обычного человека", - сказал спортсмен.

"Я не видел фигуру, пока не посмотрел отснятый материал, но все время, пока я был в замке, я чувствовал, что кто-то наблюдает за мной, следит из комнаты в комнату", - сказал Фергюсон.

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Турист снял на телефон встречу с призраком смотрителя замка

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