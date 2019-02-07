Создатели «Симпсонов» анонсировали выход новых серий - ВИДЕО
7 февраля 2019 15:40 128
Культовый мультсериал о жизни стереотипной американской семьи решили продлить еще на два сезона, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Поклонников мультипликационного сериала "Симпсоны" ждут два новых сезона. Об этом заявили представители американской телесети Fox во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.
После выхода 30-го сезона многие опасались, что легендарная семейка из Спрингфилда исчезнет с экранов. Теперь стало известно, что количество эпизодов достигнет отметки 713. Таким образом "Симпсоны" смогут удержать мировой рекорд среди многосерийных шоу, выходящих в прайм-тайм, сообщает Variety.
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