Создатели «Симпсонов» анонсировали выход новых серий - ВИДЕО

7 февраля 2019 15:40

Культовый мультсериал о жизни стереотипной американской семьи решили продлить еще на два сезона, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Поклонников мультипликационного сериала "Симпсоны" ждут два новых сезона. Об этом заявили представители американской телесети Fox во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.

После выхода 30-го сезона многие опасались, что легендарная семейка из Спрингфилда исчезнет с экранов. Теперь стало известно, что количество эпизодов достигнет отметки 713. Таким образом "Симпсоны" смогут удержать мировой рекорд среди многосерийных шоу, выходящих в прайм-тайм, сообщает Variety.

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