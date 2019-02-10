Излучение Хокинга впервые показали в действии

10 февраля 2019 06:20

Физики-экспериментаторы из Мексики и Израиля впервые доказали на практике существование излучения Хокинга с помощью серии сверхкоротких лазерных импульсов и фотонного кристаллического волокна.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сообщает Physical Review Letters.

В рамках эксперимента учёные создали земной аналог горизонта событий чёрной дыры и выявили параметры создаваемых им потоков частиц.

Результаты эксперимента со сверхкороткими импульсами показали, что при наличии пучка света длиной всего 1450 нанометров в системе регистрируется избыток ультрафиолетовых фотонов. Это, согласно теоретическим расчётам, примерно соответствует "отрицательным свойствам" излучения Хокинга, которое считают главным продуктом горения как небольших гравитационных формирований, так и сверхмассивных чёрных дыр.

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