Излучение Хокинга впервые показали в действии
Физики-экспериментаторы из Мексики и Израиля впервые доказали на практике существование излучения Хокинга с помощью серии сверхкоротких лазерных импульсов и фотонного кристаллического волокна.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Лайф, сообщает Physical Review Letters.
В рамках эксперимента учёные создали земной аналог горизонта событий чёрной дыры и выявили параметры создаваемых им потоков частиц.
Результаты эксперимента со сверхкороткими импульсами показали, что при наличии пучка света длиной всего 1450 нанометров в системе регистрируется избыток ультрафиолетовых фотонов. Это, согласно теоретическим расчётам, примерно соответствует "отрицательным свойствам" излучения Хокинга, которое считают главным продуктом горения как небольших гравитационных формирований, так и сверхмассивных чёрных дыр.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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