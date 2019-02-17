Стюардесса вывела из салона больную женщину. Пассажиры поняли почему через мгновение - ВИДЕО
17 февраля 2019 22:30 260
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Источник: ОГО ФАКТЫ ™️
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