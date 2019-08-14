Никто в мире не умеет так виртуозно кокетничать, как француженки. Никто не может соперничать с ними в искусстве обольщения мужчин и на раз-два кружить им головы. Как они это делают? Читайте в нашей статье.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Надутые губки - главное оружие французских женщин. Это провоцирует, держит мужчину в состоянии постоянного напряжения и неуверенности. Она знает, как сказать "да", когда имеет в виду "нет", и "нет", когда имеет в виду "да". Каждая француженка чуть ли не с рождения обладает изяществом, легкостью и чарующим шармом. Им всегда с легкостью удается быть соблазнительными. Впрочем, некоторые их уловки вы вполне можете взять на вооружение.

Постоянное общение с мужчинами

Знаете ли вы, что француженки ходит на свидания просто так? Ради удовольствия, ради ни к чему не обязывающего общения. Они готовы проводить хоть каждый вечер в обществе разных мужчин.

Практиковать на них свое искусство обольщения и потом исчезать из их жизни, как прекрасный сон. Ни одна французская женщина не свяжет себя браком с мужчиной, прежде чем не присмотрится к как можно большему количеству ухажеров. Чтоб наверняка не прогадать.

Сохраняйте загадочность

Не стоит торопиться и рассказывать мужчине о себе все, как на духу. Сохраняйте загадочность и интригу. Будьте откровенны, но в то же время таинственны. Как говорил герой популярной голливудской мелодрамы "Французский поцелуй": "Мужчины любят, когда их держат в постоянном напряжении". Тогда интерес к вам еще долго не угаснет.

Быть кокеткой не грешно

Флиртуйте. Получайте удовольствие от восхищенных взглядов мужчин. И неважно, что у вас есть парень - улыбнитесь случайному прохожему или продавцу за мясным прилавком. Чем больше вы будете кокетничать, тем увереннее себя почувствуете. Ведь внимание мужчин всегда поднимает нам настроение и самооценку.

Чем так прекрасен флирт? Да тем, что он ни к чему вас не обязывает!

Женственность всегда в моде

Все знают, что самыми элегантными и роскошными женщинами в мире считаются именно француженки. Их стиль, манера поведения и чуть ли не врожденный вкус вызывают легкую зависть. Но этого не так уж трудно достичь. Запомните, почти ни одна француженка не будет гнаться за модными трендами. У нее есть свой стиль и манера одеваться. И при этом она всегда будет выглядеть так, что даже самые заядлые модники сойдут с ума от зависти.

Жизнерадостность и легкость

Смех продлевает жизнь, а искренняя улыбка способна влюбить в себя кого угодно! Не надо мрачного выражения лица. К чему излишняя серьезность? Во-первых, она придает угрюмый вид, а во-вторых, награждает незванными морщинками на лбу. Проще смотрите на проблемы, легче относитесь к жизни. Простота и оптимизм притягивают, ведь благодаря им вы будете излучать доброту и тепло. Попробуйте, и сами заметите множество восхищенных взглядов окружающих вас мужчин.

Не бойтесь ревности

Отношения живы, пока чувства кипят. Но сами они, к сожалению, быстро остывают. Провоцируйте ревность своего избранника. Флиртуйте с другими, кокетничайте, держите себя в тонусе: вы востребованны! Никто не толкает вас к измене, но немного ревности не помешает. Кстати, смело можете рассказывать возлюбленному, как какой-то парень в метро сделал вам комплимент. Пусть понервничает - иногда это полезно.

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