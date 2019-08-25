Сегодня гороскоп предполагает повышенное стремление к независимости и готовность любой ценой отстаивать свои интересы. Звезды наделяют такими качествами, как самостоятельность, решительность и категоричность, так что в любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов. Наоборот, в течение дня вы можете заметить нежелание людей считаться с чужим мнением и мириться с вмешательством в свои дела. Зато день прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле "семь раз отрежь", где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.

Овен

Сегодня окружающие могут втянуть Овна в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Овен даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит! Звезды гороскопа советуют ему сегодня в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею - и вы выбьете у них почву из-под ног.

Телец

Сегодня ключом к успеху в гороскопе Тельца будет решительность! Телец может отважиться на смелый шаг, единственное условие - этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Тельца в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать. Хуже, если Телец сегодня возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.

Близнецы

Сегодня Близнецы и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет их прямолинейным желанием высказывать все, что Близнецы считают нужным, окружающим прямо в лицо. Их логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Близнецов не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют им направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Близнецов под ногами, они способны сегодня совершить невозможное!

Рак

Сегодня Раку не стоит попадаться начальству на глаза - есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Рак в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что сегодня риск оказаться для кого-то "крайним" для Рака весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем, сегодня Льву вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Льва будет больше шансов на победу.

Дева

Сегодня для Девы настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Дева не могла решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтала. Если так, то сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Весы

Сегодня у Весов может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав сегодня свою неправоту в каком-то вопросе, Весы не пожалеют - они сбросят со своих плеч немалый груз, а взамен им откроются новые перспективы.

Скорпион

Сегодня Скорпион может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Скорпион способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему сегодня разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же - к вечеру Скорпион может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Сегодня успешная стратегия Стрельца проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни - и в дружбе, и в работе, и в любви - Стрельцу помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Сегодня четко сформулированная цель откроет перед Стрельцом новые возможности и новые двери.

Козерог

Сегодня любая мелочь в глазах Козерога способна принять размеры слона! Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате же Козерог сегодня способен хвататься сразу за все и... так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Козерогу вспомнить мудрую мысль: "Счастье человека - где-то между свободой и дисциплиной". Немного дисциплины в мыслях и делах сегодня ему не повредит.

Водолей

Сегодня Водолей может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Водолей способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют сегодня Водолею выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка - там ему будет не до обличительных разговоров.

Рыбы

Сегодня Рыбам следует быть осторожными в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют их к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Рыбы способны быть критичными по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Рыбам сегодня в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему они все равно не смогут, а вот обострить ее - запросто.

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