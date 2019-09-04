Всё больше людей по всему миру заказывают товары на дом, вот только после таких покупок остаётся масса картонной тары, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Конечно же, все эти коробки отправляются в помойку, но житель Японии, известный пользователям интернета под ником Crafty Transformer, пошёл другим путём.

Он не выкидывает картон, а дарит ему вторую жизнь, причём совершенно причудливым образом.

Мастер создаёт оружие, но не обычное, а фантастическое, которому самое место в фильмах или играх. Более того, Crafty Transformer умеет сделать так, что оружие это стреляет, складывается и раскладывается, а иногда и вовсе обладает способностью зависать в воздухе - и кажется, что талантливый трюкач овладел искусством левитации.

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