Избитые кино-клише, которые нас всех достали

И вы, наверное, смотрели фильм, впечатление от которого портило чувство, что вы это уже когда-то видели и, возможно, даже не раз, а много раз и в разных фильмах.

Будь то дурнушка, которая чудесным образом превращается в первую красавицу, или бомба, которую обезвредили в последнюю секунду, Голливуд снова и снова использует одни и те же клише в фильмах.

Сдачи не надо

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, часто в какой-нибудь романтической комедии можно увидеть, как главный герой ловит такси и мчится в аэропорт, чтобы остановить главную героиню, любовь всей его жизни, которая собирается улететь куда-то на самолете. Герой расплачивается с водителем, даже не спросив, сколько стоит поездка и не глядя на то, сколько он дал водителю.

Это все, на что ты способен?

Злодей в фильме избивает героя до полусмерти. Герой едва может стоять. Его лицо - кровавое месиво. Почти каждая кость в теле героя сломана. Плохой парень думает, что он победил и собирается уходить.

Герой, с холодным каменным взглядом на лице, говорит плохому парню: "И это все, на что ты способен?" Конечно, злодей возвращается, чтобы закончить свою работу, но в итоге его убивает хороший парень.

Почему он не съел свой завтрак?

Жена во многих фильмах готовит мужу сытный завтрак, потому что она любит его и хочет, чтобы он не чувствовал себя голодным в течение всего дня. У мужа почему-то никогда нет времени, чтобы сесть и спокойно позавтракать, он просто хватает кусок тоста и съедает его, когда выходит за дверь, целуя на прощанье свою жену.

Серьезно, мужик, сядь и поешь ... ну, опоздаешь ты немного, ничего страшного. А ты, жена, не готовь такой обильный завтрак в следующий раз, просто дай ему протеиновый батончик на дорожку.

Когда дело вот-вот раскрыто

Одинокий коп, душой болеющий за свое дело, вот-вот поймает плохого парня, и у него уже есть все доказательства для поимки. Но как раз тогда, когда он собирается сделать это, его начальник отдает приказ прекратить расследование по какой-то причине.

Не волнуйтесь. Полицейский полностью проигнорирует приказ, поймает плохого парня и спасет положение.

Царевна-лягушка

Застенчивая девушка, которая носит очки, не пользуется макияжем, не проявляет интерес к дизайнерской одежде, вдруг превращается из лягушки в царевну. Она распускает волосы, легко заводит знакомства с парнями, да что там - она становится самой горячей девчонкой в школе.

Дети умнее взрослых

Беспорно, есть умные дети в мире, но во многих фильмах, где дети играют роли, эти дети всегда мудры не по годам, они открывают главному герою очевидную истину, до которой сам герой ну никак не мог додуматься.

Хотя на протяжении всей остальной не кульминационной части фильма, как правило, дети ведут себя просто как дети.

Поцелуй-мечта

Все знают эту сцену. Прекрасный тропический остров. Двое сидят где-нибудь в живописном месте. Мужчина смотрит проникновенно в глаза женщине, и она смотрит нежно в его глаза.

Они начинают страстно целоваться, а потом сцена внезапно прерывается и ... парень просыпается в своей постели. Его лижет в лицо собака или кошка, его домашний питомец, давая понять, что пора бы их и покормить. Фу!

Управлять самолетом легко

Кого волнует, что у тебя нет абсолютно никакого опыта управления самолетом? Тебе просто нужно поговорить с каким-нибудь парнем по радио и нажать кнопку, которую он тебе скажет.

Вы переживаете, что самолет выходит из-под контроля и вот-вот разобьется о землю? Спокойно, все обойдется.

Обезвредить бомбу

Обезвредить бомбу очень просто. Все, что делает герой, это перерезает проводок. Конечно, он не знает, какой провод резать, поэтому, как только таймер достигает 00:01, он перерезает красный провод (или белый? синий?), тем самым обезвреживая бомбу и спасая день.

В фильмах должны быть бомбы без проводов. Серьезно! Бомбы с проводами = дурацкие бомбы.

Сцена в больнице

Герой, вышедший из комы, решает вырвать капельницу и немедленно сбежать. Похоже, это никогда не влечет за собой физических последствий, даже если в герое теплилась жизнь лишь благодаря капельнице. Он также может уйти, несмотря на ужасные травмы, не позволяя профессиональным врачам вылечить его. Нет, он должен быть стойким.