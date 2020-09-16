Гороскоп на 16 сентября: Звезды обещают наполнить отношения теплыми чувствами

Сегодня звезды гороскопа призывают к максимальному консерватизму - окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме "медленно, но верно", спокойно разбираясь со старыми завалами. Переговоры могут оказаться успешными, только если в них вам надо не добиваться чего-то, а твердо стоять на своем. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам, зато идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком - в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.

Овен будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Овен сегодня покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии - вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Овна швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему сегодня решить практически любую бытовую проблему.

Тельца ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, - дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Телец будет к этому готов, то сумеет провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на послезавтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин - благодаря такому меню Телец встретит новый день во всеоружии!

Дела и мысли Близнецов будут связаны с их близкими людьми - родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Близнецы могут помочь им решить или в которых способны оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Близнецам не пренебрегать своим чувством долга. Сегодня - день, когда им стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

Рак рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Рака неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Рак не смог бы решить с наскока, сегодня начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

Льва будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета - он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Лев сразу же отметет. Если же Лев запланировал траты - к примеру, на летний отдых - самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать сегодня, - более удачного дня для этого не найти!

Дева будет полна энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, ей придется это скрывать. День потребует от нее неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Деве придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Дева сегодня добьется меньшего, чем ожидала, зато уж точно не сможет ничего испортить.

Жизненная энергия Весов будет находиться на спаде. Даже при всем желании им не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Весы все-таки возьмутся, они будут склонны применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Весам посетить сегодня какое-нибудь творческое мероприятие - чужое вдохновение поможет им пополнить свой запас энергии.

Скорпион сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда - это так скучно! Поэтому звезды гороскопа советуют Скорпиону поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Скорпиона сегодня будут присутствовать эксперименты, а на работе - применяться только проверенные методы.

В любом деле лучший вариант действий для Стрельца - тот, который проверен опытом, временем и им самим. Звезды гороскопа склоняют его мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ему в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами сегодня Стрелец достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!

Козерогу следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, в этот день Козерогу придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ему будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит сегодня делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Козерог встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем - подвергнется безжалостным нападкам.

Водолей будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры - полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Водолее его стремительность, напор и "революционные" замашки. Водолею придется смириться с тем, что переубедить сегодня никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах - придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

Какое бы решение ни потребовалось принять сегодня Рыбам, это вряд ли получится: им будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от них обстановка, тем больше Рыбы будут замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие сегодня не станут торопить их и создавать вокруг суету, Рыбы будут действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это их осуждать.