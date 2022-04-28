Балкарские хычины: рецепт вкусного горячего завтрака

На Instagram-странице @whattoeat опубликован рецепт балкарских хычин, которые прекрасно подойдут в качестве горячего завтрака.

Ингредиенты:

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Яйца - 2 шт.

Молоко - 300 мл.

Вода - 300 мл.

Мука - 300 г.

Масло растительное - 10 ст.л.

Любой сыр - 200 гр.

Ууроп и хвостики зеленого лука - по 1 пучку

Сода - 1 ч. ложка

Соль, перец.

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Из этих ингредиентов сделать тесто как на блинчики, добавить натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Оставить тесто на полчаса "подойти".

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Хорошенько разогреть сковородку, смазать кисточкой маслом и выпекать не слишком толстые блинчики.