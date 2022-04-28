Балкарские хычины: рецепт вкусного горячего завтрака
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На Instagram-странице @whattoeat опубликован рецепт балкарских хычин, которые прекрасно подойдут в качестве горячего завтрака.

Ингредиенты:

Яйца - 2 шт.
Молоко - 300 мл.
Вода - 300 мл.
Мука - 300 г.
Масло растительное - 10 ст.л.
Любой сыр - 200 гр.
Ууроп и хвостики зеленого лука - по 1 пучку
Сода - 1 ч. ложка
Соль, перец.

Из этих ингредиентов сделать тесто как на блинчики, добавить натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Оставить тесто на полчаса "подойти".

Хорошенько разогреть сковородку, смазать кисточкой маслом и выпекать не слишком толстые блинчики.