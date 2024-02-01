12-летнего мальчика с уровнем интеллекта Эйнштейна приняли клуб самых умных

12-летнего жителя Великобритании приняли в организацию Менса, которую называют "клубом самых умных людей на земле". Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Школьник Сайрус Люн из города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, сдал IQ-тест Менсы с результатом 160 баллов из 162 возможных. Считается, что такой же уровень интеллекта был у автора теории относительности Альберта Эйнштейна и знаменитого астрофизика Стивена Хокинга.

Люн увлекается игрой на пианино, а в будущем хочет стать математиком. Он заявил, что очень гордится тем, что ему удалось набрать такой высокий балл. Отец мальчика Фрэнк Люн предложил сыну вступить в Менсу, чтобы он смог найти друзей со схожими интересами. "Я прочитал несколько статей о детях, вступивших в Менсу, и подумал, что это будет полезно Сайрусу для развития", - сказал он.

Фрэнк также рассказал, что перед тестированием сын очень нервничал. Он даже забыл дома часы, и во время выполнения заданий не знал, уложился ли в отведенное время. "Он был очень взволнован, когда получил результаты, потому что не ожидал, что наберет такой высокий балл", - рассказал Люн-старший.

Менса - крупнейшая международная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. В нее принимают всех, чьи результаты стандартизованного IQ-теста лучше, чем у 98 процентов населения.

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