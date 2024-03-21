Названа сокращающая продолжительность жизни привычка

У тех, кто сидит более восьми часов в сутки, риск развития хронических заболеваний увеличивается на 10-20 процентов. Об этом физиотерапевт Луиза Райт, заявила изданию HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Райт убеждена, что сидячий образ жизни потенциально сокращает продолжительность жизни. При этом, по ее мнению, даже регулярные занятия спортом по 30-45 минут в день полностью не компенсируют вред от нескольких часов непрерывного сидения.

Чтобы решить эту проблему, врач посоветовала двигаться в течение всего рабочего дня, а не только во время тренировок. Она предложила назначать встречи в парке, где можно обсуждать дела, одновременно прогуливаясь по аллеям, а также вставать со стула во время телефонных разговоров. Также она назвала полезной привычкой по пути в офис и домой выходить на одну остановку раньше и пользоваться лестницами, а не лифтами. Тем, кто работает из дома, Райт порекомендовала каждое утро и вечер имитировать дорогу на работу и обратно: преодолевать несколько километров пешком или на велосипеде до и после окончания рабочего времени.

Кроме того, Райт указала, что по вечерам следует выбирать активный отдых, но даже если хочется посмотреть телевизор, следует время от времени вставать с дивана, чтобы размяться, походить или потанцевать.

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