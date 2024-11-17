На Землю передали самые четкие фотографии Юпитера

Космический аппарат NASA "Юнона" отправил на Землю самые детальные снимки Юпитера. Об этом сообщил журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в октябре аппарат завершил свой последний, 66-й облет планеты, после чего отправил финальную серию фотографий. Снимки были сделаны на двухмегапиксельную камеру JunoCam, на одном из них запечатлены хаотические облака и циклонические штормы в приполярных широтах Юпитера. Помимо камеры, "Юнона" также оснащена другими приборами.

Также аппарат приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера Амальтее, диаметр которой составляет 83 километра.

"Юнона" была запущена в 2011 году. На орбиту планету она вышла в 2016 году, преодолев 1,7 миллиарда миль (2,7 миллиарда километров).