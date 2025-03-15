Оценена опасность карликовости у собаки

О том, опасна ли карликовость для собаки, в беседе с "Мослентой" порассуждал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как передает Day.Az, он пояснил, что это патологическое состояние, для которого характерны существенные отклонения от нормального роста животного. Чаще всего это связывают с недостатком гормонов роста, но есть и другие причины.

"Карликовость влияет не только на внешний вид, но и на самочувствие собаки. Нельзя утверждать, что карликовость влияет на продолжительность жизни питомца, но она точно сказывается на ее качестве. У таких питомцев могут быть проблемы с дыханием, подвижностью, что сильно влияет на комфорт животного", - подчеркнул специалист.

При этом, как указал Голубев, есть несколько различных типов карликовости. Первый и самый распространенный - ахондроплазия. Ее вызывает мутация генов, которая кодирует рецептора фактора роста в клетках. Такая мутация приводит к непропорционально коротким конечностям.

Второй тип - гипофизарная карликовость. Ее вызывают пороки внутриутробного развития, доброкачественная опухоль головного мозга, которая поражает соответствующую область. В результате этого организм ощущает дефицит или полное отсутствие гормона роста. Это в дальнейшем приводит к карликовости. В отличие от первого типа, гипофизарная карликовость считается более серьезной.

В первом случае у питомца могут быть увеличены суставы, искривлены конечности, нарушены пропорции головы, укорочен нос, могут наблюдаться проблемы с челюстью и хвостом. Кроме того, на этом фоне могут появиться проблемы с позвоночником.

Что касается гипофизарной карликовости, то она наносит куда более весомый вред организму. Животное перестает развиваться в возрасте примерно 2-х месяцев. Кости не достигают функциональной зрелости, дефицит гормонов влияет на весь организм, что в последствии сказывается на продолжительности жизни собаки: как правило, они такие умирают очень рано.

"Карликовость нельзя вылечить, поскольку природа этого заболевания генетическая. Чтобы качественно улучшить жизнь питомца с гипофизарной карликовостью, как правило, специалистами назначается гормональная терапия и тщательное наблюдение", - заключил Голубев.