Бабочки всего мира оказались под угрозой

Исследователи из Университета Джорджии обнаружили, что музейные коллекции бабочек могут служить ценным инструментом для изучения распространения болезней среди насекомых. В новом исследовании, опубликованном в Ecological Entomology, ученые выявили случаи заражения бабочек паразитом Ophryocystis elektroscirrha (OE), что позволяет глубже понять механизмы распространения инфекции. Работа опубликована в журнале Ecological Entomology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

OE - это простейший паразит, который поражает бабочек, замедляя их рост и ухудшая способность к полету. Гусеницы заражаются, поедая споры паразита с поверхности растений. Хотя OE редко убивает своих хозяев напрямую, он ослабляет их настолько, что миллионы монархов не переживают ежегодную миграцию.

Исследователи проанализировали почти три тысячи музейных образцов бабочек, собранных в период с 1832 по 2019 год. Паразит был обнаружен у пяти видов, включая монархов и их родственников. Интересно, что некоторые случаи заражения датируются 1909 годом - за 60 лет до первых официальных описаний OE у бабочек.

Бабочки в исследовании происходили из различных регионов мира, включая Америку, Европу, Азию, Африку и Океанию. Однако распространение инфекции оказалось неравномерным: в одних местах зараженные особи встречались часто, а в других не обнаруживались вовсе.

Особенно подвержены паразиту оказались виды из рода Danaus - монархи, королевы, ямайские монархи и другие. Это заставляет ученых задуматься, почему OE поражает только ограниченный круг бабочек.

Исследователи также заметили различия в форме паразитов у разных видов: споры OE, найденные у монархов, были темнее и крупнее, чем у их родственников. Другое исследование, опубликованное в Ecology and Evolution, показало, что монархи подвержены заражению разными вариантами OE, в то время как королевы были уязвимы только к специфическому паразиту.

Полученные данные подчеркивают, насколько ценны музейные коллекции для изучения экологии заболеваний. Ученые могут отслеживать появление и эволюцию патогенов без необходимости проводить масштабные полевые исследования по всему миру.

"Никто не может лично объехать весь мир и собрать столько данных", - отметил ведущий автор исследования Сония Альтайзер. - "Но музеи дают нам доступ к образцам из разных мест и времен, что помогает понять, как инфекции распространяются и меняются".

Учитывая влияние OE на бабочек и их популяции, такие исследования важны для разработки стратегий охраны этих и других уязвимых видов.