Нашествие крыс размером с кошку в Великобритании

На улицах в Великобритании скопилось около 170 тысяч тонн мусора.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Daily Mail.

Издание отмечает, что те, кто должен с ним бороться, бастуют уже несколько недель после решения городского совета сократить работы по сбору отходов.

"Теплая весенняя погода подвергнет жителей огромному риску, считают эксперты. Крысы, некоторые из которых достигли размера кошек, могут начать активнее размножаться и распространять болезни".

Специалисты по борьбе с грызунами и вредителями в Бирмингеме отметили, что с начала забастовок мусорщиков доходы их бизнеса выросли вдвое.