Раскрыт скрытый механизм замерзания воды

Хотя вода окружает нас повсюду и кажется простой и понятной, переход ее из жидкости в лед до сих пор остается предметом научных исследований. Японские ученые из Токийского университета выяснили, почему лед чаще всего начинает образовываться у границ - например, на стенках стакана - а не в толще воды. Работа опубликована в журнале Journal of Colloid and Interface Science (JCIS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи смоделировали поведение молекул воды на молекулярном уровне с помощью суперкомпьютера и обнаружили, что ключевую роль в замерзании играет не просто температура, а структура молекул воды у поверхности. Эти слои формируют упорядоченную гексагональную решетку, с которой и начинается рост льда.

Интересно, что даже свойства самой поверхности могут как способствовать, так и мешать образованию льда. Если поверхность слишком сильно притягивает воду, то нужная структура разрушается. А если слишком слабо - молекулы не успевают выстроиться. Ученые назвали это "зоной Златовласки" - условия в ней должны быть "в самый раз".

По мнению авторов, открытие может повлиять на разработку новых покрытий и технологий, где критично контролировать образование кристаллов - от производства микрочипов до климатических моделей.