Microsoft и Вашингтонский университет создали «зеленый» цемент из водорослей

Microsoft совместно с Вашингтонским университетом (University of Washington, Сиэтл) занялась созданием низкоуглеродного цемента с использованием водорослей. Часть традиционной смеси исследователи заменили на водоросли, в частности ульву (Ulva) - быстрорастущее, "углеродно-отрицательное" морское растение, которое можно выращивать без использования наземных площадей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Datacenter Dynamics, результаты исследования опубликованы в журнале Matter, передает Day.Az.

Отмечается, что водоросли подвергали обезвоживанию перед добавлением в цементную смесь, что упрощает изготовление последней. Для того чтобы лучше оценить влияние Ulva на прочность цемента, команда использовала алгоритмы машинного обучения, которые помогли заранее отбросить неудачные комбинации компонентов, а не ждать окончания 28-дневных испытаний каждого варианта смеси.

Ученые смогли подобрать смесь, имеющую на 21% меньший углеродный след по сравнению с традиционным, сохранив при этом необходимые прочностные характеристики. Кроме того, в ходе 28-дневных испытаний новый процесс проектирования позволил достичь 93% от максимально возможного сокращения выбросов углерода.

По их словам, исследование не только позволило создать более "зеленый" цемент, но и продемонстрировало новую схему для быстрой разработки экоустойчивых материалов с использованием экспериментов, компьютерного моделирования и анализа воздействия на окружающую среду. Утверждается, что такой подход можно расширить для разработки и других экобезопасных материалов с нужными характеристиками.

Цемент является критически важным материалом для строительства дата-центров. В рамках планов по декарбонизации бизнеса некоторые строители ЦОД уже начали изучение "низкоуглеродных" альтернатив. Сама Microsoft еще в 2023 году опробовала использование низкоуглеродных бетонных смесей при постройке дата-центра в Квинси (Quinsy, Вашингтон).

В мае 2025 года компания подписала сделку с Sublime Cement, разрабатывающей низкоуглеродные строительные материалы. Предполагается закупка гиперскейлером 623 тыс. тонн экологично цемента в течение 6-9 лет для строительства своих объектов, включая ЦОД, там, где это "географически возможно". AWS, Meta и Stack подписали обязательства по использованию низкоуглеродного цемента, но пока оно не носит массовый характер. Google, Meta, Microsoft и Amazon также намерены закупать "зеленую" сталь для своих ЦОД.