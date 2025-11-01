Раскрыты любимые направления знаков зодиака для романтических поездок

Близнецы, Львы и Девы оказались чемпионами по романтическим поездкам среди знаков зодиака.

Как передает Day.Az, такие данные раскрыли в исследовании аналитики сервиса путешествий "Туту", материал оказался в распоряжении "Ленты.ру".

Уточняется, что представители этих трех знаков чаще всего (по 11 процентов опрошенных) предпочитают поездки с возлюбленными в Италию. Японию выбирают 14 процентов Львов и 12 процентов Раков, Мальдивы - 13 процентов Скорпионов и 12 процентов Львов, Швейцарию - 21 процент Весов и 14 процентов Дев.

"В общем зачете за два года в тройку самых романтичных знаков вошли Близнецы (11 процентов), Львы (10 процентов) и Девы (10 процентов). Реже других дорогие путешествия для второй половинки устраивают Скорпионы (6 процентов), Овны (7 процентов) и Водолеи (7 процентов)", - указано в исследовании.