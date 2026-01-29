Ученые обнаружили крайне тревожные изменения на дне океана, которые произошли всего за 10 лет наблюдений. Исчезают ключевые виды, которые помогают перерабатывать питательные вещества, а вместе с ними и баланс жизни на морском дне, и это может быть признаком более масштабного экологического кризиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет indiandefencereview.com.

Исследование, проведенное морскими экологами Крейгом Р. Смитом и Фабио К. Де Лео, использовало кабельную обсерваторию NEPTUNE в каньоне Баркли, на глубине почти 900 метров для наблюдения за тем, как животные реагируют на затонувший органический материал с течением времени. Эти материалы - китовые кости, древесина и карбонаты - обычно вызывают бурную активность среди специализированных глубоководных видов.

Обычные гости отсутствуют

В нормальных условиях туша кита на морском дне становится глубоководным пиршеством. Первыми прибывают падальщики, такие, как акулы-спинки и миксины, которые пожирают мягкие ткани. Вторая волна, "инженеры экосистемы", включает в себя такие виды, как Osedax, также известные как "зомби-черви". Эти кольчатые черви, питающиеся костями, растворяют кости с помощью бактерий, получая доступ к содержащимся в них жирам и открывая останки для множества других организмов.

В этом эксперименте ученые поместили три ребра горбатого кита и кусок пихты Дугласа на дно океана и начали наблюдения, которые длились восемь месяцев и периодически продолжались в течение почти десяти лет. По данным ZME Science, Osedax так и не появился на костях ни через восемь месяцев, ни даже через 9,2 года.

Что касается древесины, то моллюски-древоточцы рода Xylophaga обычно начинают заселять бревна в течение года. Здесь же они не показали даже свои сифоны до истечения двух лет, что указывает на задержку или ослабление реакции. Эти задержки далеки от нормы и свидетельствуют о более глубоких нарушениях в местной экосистеме.

Распространяются зоны с низким содержанием кислорода

По мнению исследователей, это отсутствие активности может быть напрямую связано с явлением, известным как "деоксигенация океана". Повышение температуры атмосферы приводит к потеплению поверхности океана. Это снижает его способность удерживать кислород и ограничивает смешивание с более глубокими, холодными слоями. В результате в глубоководных районах увеличивается количество мест, где уровень кислорода снижается, и они перестают привлекать своих обычных обитателей.

Жизненно важная цепочка переработки находится под угрозой

Отсутствие разлагателей - это не просто биологическая диковинка, это указывает на коллапс глубоководного круговорота питательных веществ. Без червей и моллюсков, запускающих этот процесс переработки, органические материалы остаются на морском дне. Когда разложение замедляется или прекращается, пищевая цепь начинает распадаться, от мельчайших микробов до промысловых популяций рыб, от которых зависит человечество. И если зоны с низким содержанием кислорода продолжат расширяться, эта тенденция может не остаться ограниченной только каньоном Баркли надолго.