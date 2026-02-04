В Гренландии собака украла у журналиста камеру и включила запись

В Гренландии собака украла у журналиста камеру и случайно включила запись, пишет ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время съемки репортажа в Гренландии произошел необычный инцидент с участием корреспондента. В процессе работы журналиста ездовая собака из местной упряжки схватила камеру и унесла ее, включив запись.

Съемочная группа оперативно вернула оборудование, после чего работа была продолжена. Сообщается, что камера не получила повреждений.

Видеозапись инцидента была размещена в социальных сетях и быстро привлекла внимание пользователей, став вирусным.

"Считаю, что все новости должны быть только такими," - написал один из участников обсуждения.