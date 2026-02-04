В Гренландии собака украла у журналиста камеру и включила запись - ВИДЕО
В Гренландии собака украла у журналиста камеру и случайно включила запись, пишет ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Во время съемки репортажа в Гренландии произошел необычный инцидент с участием корреспондента. В процессе работы журналиста ездовая собака из местной упряжки схватила камеру и унесла ее, включив запись.
Съемочная группа оперативно вернула оборудование, после чего работа была продолжена. Сообщается, что камера не получила повреждений.
Видеозапись инцидента была размещена в социальных сетях и быстро привлекла внимание пользователей, став вирусным.
"Считаю, что все новости должны быть только такими," - написал один из участников обсуждения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре