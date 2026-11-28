Люди часто думают, что обретение миссии в жизни делает их счастливее. Но новое исследование показывает, что последовательность, скорее всего, обратная: счастье предсказывает появление чувства цели, а не наоборот.

Работа опубликована в научном издании The Journal of Positive Psychology (JPP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Психологи Патрик Макнайт и Тодд Кашдан из Университета Джорджа Мейсона с коллегами опросили 303 взрослых из США. Сначала участники заполнили анкеты о счастье и цели в жизни, а затем повторили это через полгода и через два года.

Оказалось, что и счастье, и чувство цели - довольно устойчивые черты. Но направление влияния было односторонним: те, кто был счастливее в начале, через полгода и через два года сообщали о более сильном чувстве цели. А вот наличие цели не предсказывало роста счастья в будущем.

Исследователи объясняют это так: счастье дает ощущение психологической безопасности, которое помогает человеку исследовать мир, идти на риск и вкладывать силы в поиск и достижение главной жизненной миссии. А вот преследование цели часто требует жертв, преодоления препятствий и отказа от немедленных удовольствий - это может приносить стресс и снижать краткосрочное удовольствие от жизни. Поэтому цель не обязательно делает человека счастливее со временем.

У исследования есть ограничения: выборка была региональной, в основном это образованные взрослые на раннем и среднем этапе карьеры. У других групп людей, например подростков или пожилых, картина может отличаться.

Кроме того, за два года часть участников перестала отвечать на опросы, хотя ученые и корректировали данные статистически.