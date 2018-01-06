Как праздновали Рождество в Средневековье

Еще в IV веке папа Юлий I объявил 25 декабря днем рождения Христа. К концу 8-го века верующие по всей Европе отмечали этот праздник застольями и народными гуляньями.

Day.Az со ссылкой на MixStuff приводит некоторые из самых колоритных способов празднования Рождества в Средние века.

Пение рождественских гимнов

Вассайлинг - традиция ходить из дома в дом с пением - уходит корнями еще в языческие времена. wassail(вассайл) с англосаксонского переводится "быть в добром здравии". Позже это слово стало ассоциироваться с горячим яблочным сидром, который пили во время рождественских праздников. Чашу с этим напитком носили от дома к дому те, кто славил пением Христа, предлагая выпить и послушать песню в обмен на подарки. Традиция петь гимны на Рождество сохранилась до наших дней, а вот выпивку современные христославы обычно оставляют дома.

Жертвенный кабанчик

Если вы хотели произвести впечатление на своих гостей во время рождественских праздников, то голова дикого кабана с яблоком во рту, которую вносили в пиршественную залу на серебряном блюде, как нельзя лучше подходила для этого. Конечно, не каждая семья могла позволить себе на Рождество такое блюдо. Для менее обеспеченных пирог в форме свиньи был популярной альтернативой.

Бобовый король

Еще во времена празднования языческого солнцестояния существовала традиция готовить пирог, внутри которого запекали один-единственный боб. Тот, кто находил боб в своем кусочке, становился "королем" на целый год. После года правления временного короля приносили в жертву, его кровью окропляли землю, чтобы урожай был хорошим. Когда средневековые христиане переняли эту традицию на Рождество, они внесли некоторые коррективы. Того, кто нашел боб в пироге, не приносили в жертву, он становился "королем" всего лишь на день, и в этот день все подчинялись его "приказам".

julebukking

julebukking - это средневековая скандинавская традиция. На Рождество скандинавы надевали маски и костюмы и ходили от дома к дому, выпрашивая угощения. Похоже на празднование Хэллоуина, скажете вы? Да, но гости не были милыми детками: обычно это были пьяные взрослые. Жуть! Сейчас эта традиция не так популярна, как раньше, но ее все еще соблюдают некоторые норвежцы и американцы скандинавского происхождения.

Пьесы на библейские сюжеты

Постановка пьес была популярной формой развлечений для средневековых зрителей на рождественские праздники. Актеры, обычно священнослужители, разыгрывали сцены из Библии, и необязательно это была история рождения Христа. Пьесы, в которых рассказывалось о конце света, убийстве Иродом невинных младенцев тоже ставили на сцене, хотя у некоторых при виде священника в образе Ирода или Люцифера глаза лезли на лоб.

Подарки богачам

В средние века короли и королевы по всей Европе, вдохновленные библейской историей о трех волхвах, принесших подарки младенцу Иисусу, требовали дани от своих подданных на Рождество. Вслед за ними и лэндлорды начали требовать подарки от своих крестьян, которым на праздник ничего не полагалось, несмотря на то, что они были беднейшими людьми в королевстве. Согласно легенде, чешский князь 10-го века Вацлав I был одним из первых правителей, кто изменил ситуацию и стал раздавать еду, одежду и дрова беднякам на Рождество.

Король беспорядка

Традиционно это был человек, способный устраивать веселые пиршества, развлекать и хорошо шутить. Король Беспорядка и его веселые "придворные" шли по улицам в масках, играя на музыкальных инструментах. Процессия направлялась к церкви, где весельчаки могли прервать службу, заглушая ее своими песнями и танцами. Все должны были повиноваться Королю Беспорядка. К счастью для гуляк, в основном он повелевал больше пить и веселиться.

Азартные игры

В средние века азартные игры были неотъемлемой частью веселых пирушек во время рождественских праздников. Играли как взрослые, так и дети, играли даже те, кто не позволял себе такую вольность в другие дни своей жизни. Игра в кости была одной из самых популярных, игроки бросали их на любую поверхность, которую могли найти, включая церковные алтари.

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