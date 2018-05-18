Вирус Эбола в Африке: уровень угрозы подняли до "очень высокого"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила риск заболевания болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго (ДРК) с "высокого" до "очень высокого". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

17 мая случай болезни был зафиксирован в Мбандаке - крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким.

На настоящий момент поступили сообщения о более 40 случаях БВВЭ в ДРК.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, также известная как геморрагическая лихорадка Эбо́ла - острая вирусная высококонтагиозная болезнь. Редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90 % (в среднем 50 %.Надежной и единственной вакцины от лихорадки Эбола на данный момент не существует, но страны уже всерьез занялись вакциной из-за вспышки болезни в 2015 году.

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