Самолет турецкой авиакомпании экстренно сел в Волгограде

Самолет турецкой авиакомпании Onur Air, следовавший из Антальи в Челябинск, внепланово приземлился в Волгограде. Об этом РИА Новости сообщил представитель аэропорта, передает Day.Az.

Инцидент произошел накануне вечером. В Волгограде причиной экстренной посадки Аэробуса 321 назвали разгерметизацию, в Челябинске - техническую неисправность. Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

По данным ведомства, на борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа.

Людей разместили в терминалах, пассажиров с детьми - в гостинице. "Было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь - у кого-то болела голова, у кого-то давление было, оказывали психологическую помощь", - сказал собеседник агентства.

Утром в аэропорт прибыл резервный борт, однако одиннадцать человек отказались воспользоваться им. Вылет в Челябинск назначили на ближайшее время.

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