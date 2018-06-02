Санчес принес присягу в качестве премьера Испании

Лидер социалистической партии Испании Педро Санчес принес присягу в качестве премьер-министра страны, сообщает El Pais.

Церемония прошла в присутствии испанского короля Филиппа VI. Санчес пообещал "добросовестно исполнять свои обязанности" на службе стране и королю, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что церемония прошла без католических символов - распятия и Библии.

Ранее сообщалось, что испанский парламент объявил импичмент бывшему премьер-министру страны Мариано Рахою. Отмечается, что такое решение было связано с давним коррупционным скандалом. Предложение, внесенное Санчесом, поддержали 180 депутатов, еще 169 были против.

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