Девушка вела трансляцию из старинного отеля, но лучше бы этого не делала - ВИДЕО

Довольно странный случай произошёл с девушкой, приехавшей в Огайо и заселившейся в старинный отель, которому уже 100 лет. Туристка решила включить трансляцию в "Снепчате" и рассказать немного о своих планах. Но в какой-то момент что-то пошло не так, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Она почувствовала странное ощущение, будто рядом с ней кто-то есть. При этом она стала слышать тихие непонятные звуки, пишет Daily Star. Девушка мгновенно включила функцию с популярными фильтрами и поймала фокус на невидимом объекте.

Сначала она подумала, что это глюк, но потом маска стала появляться всё ближе к ней и менять положение. Девушка от страха стала бежать к лифту, но непонятное явление преследовало её.

Некоторые пользователи написали в комментариях, что подобное происходило и с ними. Большинство из них сочли это за призрака, в то время как другие пользователи объяснили загадочное явление преломлением света. Так или иначе, выглядит немного страшновато.

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