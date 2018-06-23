Японский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Хельсинки
23 июня 2018 10:34 235
Летевший из Брюсселя в Токио пассажирский Boeing-747 японской авиакомпании All Nippon Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Причиной стали технические неполадки. Есть сведения о повреждении стекла в кабине пилотов.
На борту лайнера находились примерно 160 пассажиров и членов экипажа. Никто не пострадал.
Неполадка была выявлена, когда самолет находился в воздушном пространстве России.
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